Terazi Burcu Taşı Hangisi? Terazi Burcu Doğal Taşları ve Rengi

Astroloji, Terazi burcunu belirli kişilik özellikleri ve eğilimlerle ilişkilendirir. Ancak kişilik karmaşık ve çok yönlü olduğu için herkesin kişilik özellikleri farklılık gösterebilir. Terazi burcu aynı zamanda kararsızlık, çatışmadan kaçınma eğilimi ve karar verme zorluğu gibi olumsuz özelliklerle de ilişkilendirilebilir. Bu gibi nedenlerden dolayı da değişen Terazi burcu doğal taşları ve rengi farklı kişilere farklı etkiler oluşturur. Terazi burcu taşı hangisi gibi konular tam da bu nedenle oldukça önemlidir.

Terazi Burcu Taşı Hangisi?

Terazi burcu için en uygun taş, denge ve uyumu teşvik eden pembe kuvarstır. Pembe kuvars, sevgi ve şefkat taşı olarak da bilinir ve terazi burcunun romantik ve diplomatik doğasını tamamlayabilir.

Terazi için diğer faydalı taşları şu şekilde sıralayabiliriz:

Akuamarin taşı : Cesaret, sakinlik ve netlik sağlar.

Opal taşı : Yaratıcılığı ve özgünlüğü teşvik eder.

Lapis Lazuli taşı : Bilgelik, dürüstlük ve sezgileri artırır.

Yeşim taşı : Huzur, refah ve uzun ömür sağlar.

Ametist taşı: Stresi azaltır, uykuya yardımcı olur ve bağımlılıklarla mücadeleye yardımcı olur.

Terazi Burcu Doğal Taşları ve Rengi

Terazi burcu taşı, kuvarsın bir çeşidi olan safir veya lapis lazuli olarak kabul edilir. Terazi burcu, 23 Eylül ile 22 Ekim tarihleri arasında doğan kişilerin burcudur ve bu döneme ait doğal taşlar arasında safir ve lapis lazuli öne çıkar.

Terazi burcu için uygun renkleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Mavi: Huzur ve dinginlik verir.

Yeşil: Uyum ve dengeyi teşvik eder.

Pembe: Sevgi ve şefkati temsil eder.

Beyaz: Saflığı ve masumiyeti simgeler.

Terazi burcunun taşlarını kullanmanın bazı yollarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Takı olarak takmak

Cepte veya çantada taşımak

Evde veya ofiste dekorasyon olarak kullanmak

Meditasyon veya yoga sırasında tutmak

Taşların faydaları kişiden kişiye değişebilir. Hangi taşın sizin için en iyi olduğuna karar vermenin en iyi yolu, farklı taşlarla deneyler yapmak ve hangisinin size en iyi hissettirdiğini görmektir.