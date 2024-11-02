Terazi motosiklette, uyuşturucular evinde bulundu

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri; Maltepe ilçesi İnönü mahallesindeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. T.S.A. adlı uyuşturucu madde satıcısı, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste ve T.S.A.'ya ait motosiklette yapılan aramalarda 603 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, bir hassas terazi, bir cep telefonu ve 15 bin 900 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.