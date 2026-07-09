Terhis olan oğlunu almaya giderken öldüalmaya

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kazada Zafer Köse (32) idaresindeki otomobil, S.B.'nin arıza nedeniyle emniyet şeridine çektiği yabancı plakalı dorsesiz TIR'a çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü Köse ve yanındaki Salih Üstündağ, itfaiye görevlilerinin çalışması ile araçtan çıkarıldı. Otomobilde bulunan Salih Üstündağ'ın (52) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Köse ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. TIR şoförü gözaltına alındı. Öte yandan, Salih Üstündağ'ın vatani görevini tamamlayan oğlunu almak için Nevşehir'den Hatay'a gittiği belirtildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada ise TIR'dan ayrılan dorse devrilerek yolu kapattı. Bu sırada aynı yöne giden 3 araç, yolu kapatan dorse nedeniyle zincirleme kazaya karıştı. Plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 araç, birbirine çarptı. Kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapan Ferit Baldız'ın (50) kullandığı hafif ticari araç ise bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Ferit Baldız, kızı Gizem Baldız (17) ve yeğeni Buse Naz Çiçek'in (16) hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.