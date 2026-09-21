Terkin cinayetine 5’inci tutuklama

Adalet Bakanlığı
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla İstanbul'da 2018'de işlenen Abdülhamid Terkin cinayeti aydınlatıldı. HTS ve baz kayıtları, netleştirilen güvenlik kameraları ve tanık beyanlarının yeniden incelenmesiyle tespit edilen 5. şüpheli yakalanarak tutuklandı. Osmaniye Düziçi
'nde kaybolan Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşılan soruşturmayla birlikte iki karanlık dosya birden çözüme kavuşturuldu.Adalet Bakanı Akın Gürlek
, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir suçun cezasız, hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışıyoruz. Ne kadar zaman geçerse geçsin; hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır" ifadelerini kullandı. Bakan sürece katkı sunan adli ve emniyet birimlerine teşekkür etti.