Terkos’ta su seviyesi kritik eşikte

İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından Terkos Gölü'nde su seviyesi alarm veriyor. Gölün Balaban kıyısında suyun yaklaşık 10 metre çekilmesiyle göl tabanı ortaya çıktı. Normalde su üzerinde bulunan iskele ve balıkçı tekneleri, kuruyan alanda karaya oturmuş durumda. Göldeki doluluk oranının yüzde 20'lere kadar düştüğü öğrenildi. Terkos Gölü'ndeki su kaybı drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde teknelerin toprak zeminde kaldığı, iskelenin tamamen karaya çıktığı ve suyun kıyıdan metrelerce uzaklaştığı açık şekilde görülüyor.