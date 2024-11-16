Terminal filmi gerçek oldu

Başrolünü Tom Hanks'in oynadığı, ABD vizesi alamadığı için ülkeye sokulmayan ve havalimanında mahsur kalan bir adamı konu alan film İstanbul'da gerçek oldu. Aldığı konutun belgelerini teslim etmek için gittiğini söylediği Ukrayna'dan yaşadığı Rusya'ya dönmek isteyen ancak ülkeye girişine izin verilmeyen 70 yaşındaki Lyubov Moiseevna Bikmukhametova, 9 Ekim'den bu yana İstanbul Havalimanı'nda kalıyor. İstanbul Havalimanı çalışanlarının yardımcı olduğu Bikmukhametova, valizini, çantasını ve diğer eşyasını yanından ayırmıyor.