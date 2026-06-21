Termometreler 45°c’yi görecek

Avrupa kıtası, Afrika üzerinden gelen kavurucu ve kuru sıcak hava kütlesinin etkisi altına girdi. Salı gününe kadar sürmesi beklenen aşırı sıcaklar, İspanya ve Fransa'da günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji uzmanları, belirli bölgelerde termometrelerin 45 dereceye kadar yükseleceği yönünde uyarılarda bulundu. İspanya'da nehir havzalarında sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üzerine çıkarken Fransa'da 50'den fazla stratejik vilayette turuncu alarm verildi. Endülüs ve Madrid kentlerinde ise yüksek risk ilan edilirken yangın tehlikesi en üst seviyeye çıkarıldı ve mesai saatlerinde düzenlemeler yapıldı. Bu dalganın yaz boyunca yaşanacak aşırı hava olaylarının başlangıcı olduğunu belirten uzmanlar, halkı sıcaklara karşı tedbirli olmaya çağırıyor.

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