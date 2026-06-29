Termometreler 50 dereceyi görecek

Türkiye'de yeni haftada aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. Bugün 31 derece olan İstanbul'daki sıcaklık Salı günü 35 dereceyi bulacak. Güneydoğu Anadolu bölgesi'nde de sıcaklık güneşin altında 50 dereceye kadar yükselecek. Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunun yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün sıcaklık 31 derece. İstanbul yarın 35 dereceyi görecek. Marmara Bölgesi
'nin genelinde hava güneşli. Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'nun da çoğu yerinde 30-32 derece olan sıcaklık, Çarşamba günü 36-37'lere çıkacak. Akdeniz Bölgesi genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36-39 derece. Güneş altında ve asfalt alanlarda ise sıcaklık 50 dereceyi geçiyor. Karadeniz'de de hava güneşli. Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27 derece. Sıcaklık Salıdan itibaren 4-5 derece artacak. Doğu Anadolu güneşli ve kuvvetli esen rüzgar hakim. Erzurum 26, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da 37 derecelerde olan sıcaklık Çarşamba 40 dereceyi aşacak.