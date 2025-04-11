Termosundan yarım kilo bonzai ham maddesi çıktı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde taşındığı belirlenen şehirlerarası yolcu otobüsünü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldı. Ekipler, yol kenarında durdurulan otobüste arama yaptı. Yolculardan Metin Y.'nin, yanında taşıdığı bez çantadaki çelik termosa gizlenmiş 500 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi.

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Gözaltına alınan Metin Y., emniyetteki sorgusunda, "Uyuşturucu satışı yapmıyorum. Kendi kullanacağım kadar üretim yapacaktım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öte yandan, ele geçirilen ham madde ile 50 kilogram bonzai üretilebildiği belirtildi.