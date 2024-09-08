Terör bitti yatırım arttı

Bitlisli iş insanı, eski AK Parti Milletvekili Vahit Kiler, memleketine 85 milyon dolarlık iplik fabrikası açarak, ilk etapta 200 kişiye istihdam sağladı. Fabrika 200 bin metrekare alana kuruldu. Türkiye'nin en modern makinelerinin kullanıldığı fabrikada geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyelerinin katılımıyla açıldı. İlk etapta ege bölgesinden gelen pamuk işlenip iç pazara satılacak. Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Kiler, rink sayısı, makine sayısı ve üretim kapasitesi bakımından fabrikanın Türkiye'de tek çatı altındaki en büyük tesis olduğunu söyledi.Kiler, bölgede terörün bitmesiyle yatırımların da arttığına değinerek, İstanbul'da, Bursa'da olan iş insanlarını da bölgeye davet ederek, kalkınmışlık sıralamasında üst sıralara nasıl çıkacaklarının hesaplarını yaptıklarını belirtti. Vahit Kiler şunları söyledi: "Personelin yüzde 64'i kadın olacak. Burada pamuk yok. Biz memleketimize hizmet etmek istedik. Bizimle beraber konfeksiyon atölyeleri açılacak. Çünkü bu tesis onların alt yapısı ve hammaddesini üretecek. Dolayısıyla da evde boş oturan kadınlarımıza da burada bir ekmek kapısı açıyoruz. Bölgede uzun süren bir terör meselesinin bitmesi ile yatırımcıların bölgeye döndük. Terörün bitmesi ile bölgede bir huzur ortamı oluştu. Diğer iş insanları da konfeksiyon atölyelerini buraya taşıyor. Bu yatırım hem Bitlis'e hem de bölgeye katma değer sağlayacak yatırım oldu."