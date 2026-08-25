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Giriş Tarihi: 25.08.2026 10:46

Terör örgütlerine yardım parası toplayanlara geçit yok: 14 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Terör örgütü DEAŞ’ın finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen soruşturmada operasyon düzenlendi. Çatışma bölgelerinde öldürülen örgüt üyelerine finansman sağladığı, örgüt adına para topladığı belirtilen ve hakkında daha önce işlem yapılan Serdar Soylu ile para transferi tespit edilen 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Terör örgütlerine yardım parası toplayanlara geçit yok: 14 şüpheli kıskıvrak yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün finansman kaynaklarının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturma yeni bir başlatıldı.

YARDIM TOPLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde öldürülen DEAŞ üyelerine finansman sağladığı ve örgüte para topladığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan Serdar Soylu'nun para trafiği incelendi. Soylu hakkında yapılan tespitlerde, "Suriye'de Hol Kampı gibi kamplardaki esir Müslümanlar için yardım toplayan" şeklinde ifade bulunduğu belirtildi.

PARA TRANSFERLERİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Yürütülen çalışmalarda Serdar Soylu ile para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen kişilerin izine ulaşıldı. Elde edilen bulguların ardından toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

14 GÖZALTI

Operasyon için düğmeye basan ekipler, İstanbul'daki 17 adres ile Kocaeli, Adana ve Adıyaman'daki 3 adres olmak üzere toplam 20 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

1 ŞÜPHELİ FİRARİ

Hakkında gözaltı kararı bulunan ancak adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

#İSTANBUL

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Terör örgütlerine yardım parası toplayanlara geçit yok: 14 şüpheli kıskıvrak yakalandı
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