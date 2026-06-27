Terör örgütlerine yönelik operasyonda 178 tutuklama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ülke genelindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 241 şüpheli tespit edildi. Yürütülen operasyonlar kapsamında şüphelilerden 225'i yakalanarak gözaltına alındı.

218 ŞÜPHELİ BAŞSAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 218'i, 25 Haziran ve 26 Haziran tarihlerinde mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. 6 şüpheli serbest bırakılırken, 212 şüpheli "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

178 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan sorgu işlemlerinin ardından, tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden 178'i hakkında tutuklama kararı verildi. Hakimlik ayrıca 34 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle serbest bırakılmasına hükmetti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör