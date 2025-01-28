Terör örgütü DEAŞ’ın illegal mescidine operasyon… Toplanan paraları örgüte aktardılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli tespitler yaptı. Sancaktepe İlçesi'nde bulunan ve terör örgütü DEAŞ adına faaliyetler yürütülen yasa dışı bir mescit tespit edildi. Yaşa dışı mescidin sözde hocalığını yapan Ebu Zeyd/Süleyman Hoca kod adlı İsmail O.'nun (53) "Ders" adı altında yasa dışı sohbet etkinlikleri düzenlediği, yasa dışı mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütü DEAŞ adına taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmaları yaptığı belirlendi. Yaşa dışı mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında toplanan paraların terör örgütü DEAŞ'a aktarıldığı saptandı. Paraların, Suriye'de bölücü terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki kamplarda sözde esir olarak tutulan terör örgütü DEAŞ mensuplarına ve yasa dışı mescit bünyesinde faaliyetler yürüten kişilere yönelik eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı belirlendi.

53 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. İstanbul'un dokuz ilçesindeki 52 adres ve Diyarbakır'da bir adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon yapılan söz konusu yasa dışı mescide katılan, sorumlu olan ve sözde hocalık yapan İsmail O.'nun da aralarında bulunduğu 45 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplamda 52 kişiNİN hakkında gözaltı kararının bulunduğu ifade edildi.