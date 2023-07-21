Son dakika: Bakanlık duyurdu: Terör örgütü PKK’nın finans ayağına bir darbe daha!

G.K'nın terör örgütünün sözde Dış Koordinasyon sorumlusu olarak ülkemiz cezaevlerinde tutuklu/hükümlü olarak bulunan örgüt mensupları ve aileleriyle irtibatlı olduğu, örgütten aldığı talimatları örgüt mensuplarına ileten şahıslardan olduğu tespit edilmiştir.

Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz etkin bir şekilde devam etmektedir."