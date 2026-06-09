Terör örgütü propagandası yapanlara operasyon: 13 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; sosyal medya üzerinden DEAŞ Silahlı Terör Örgütü yanlısı paylaşımlar yapan kişileri tespit etti.







Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.







Sosyal medya üzerinden DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün propagandasını yapan 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.







Baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel içerikli dijital materyal ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!