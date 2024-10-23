Teröristbaşı için ’taziye’ mesajı paylaşmıştı: Kazım Güleçyüz FETÖ propagandasını bırakmadı!

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün güncel yapılanması ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası propaganda yapanlara yönelik operasyonda, aralarında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de olduğu 15 şüpheli yakalandı.
Kasım Güleçyüz sosyal medya hesabından, "Fethullah Gülen de imtihan dünyasından berzah âlemine göçmüş. Hakkındaki iddiaların hesabı artık öbür tarafta görülecek. Bu iddialar gerekçe gösterilerek yapılan ve nice insanın mağduriyetine sebep olan hukuksuzlukların son bulması dileğimizi bir kez daha tekrarlayarak, Allah rahmet ve adaletiyle muamele eylesin diyoruz. Camianın başı sağ olsun." gibi skandal bir mesaj paylaşmıştı.