Teröristlere ait patlayıcı ve uzaktan komuta cihazı bulundu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı kırsalında operasyon gerçekleştirdi. Komandolar tarafından yapılan operasyonda bölgede PKK'lı teröristlere ait bir sığınak ile barınak ve depo ele geçirildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından komandoların gerçekleştirdiği aramalarda, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 9 uzaktan komuta cihazı, 3 küçük el telsizi, 6 akü, bir akım ölçer ve çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi.