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Giriş Tarihi: 28.8.2022 13:42 Son Güncelleme: 28.8.2022 14:01

Teröristlere ait patlayıcı ve uzaktan komuta cihazı bulundu

Van’ın Çaldıran ilçesinde yer alan Tendürek Dağı kırsalında devam eden operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak ve depoda el yapımı patlayıcı düzenekleri ile uzaktan komuta cihazları bulundu.

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Teröristlere ait patlayıcı ve uzaktan komuta cihazı bulundu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı kırsalında operasyon gerçekleştirdi. Komandolar tarafından yapılan operasyonda bölgede PKK'lı teröristlere ait bir sığınak ile barınak ve depo ele geçirildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından komandoların gerçekleştirdiği aramalarda, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 9 uzaktan komuta cihazı, 3 küçük el telsizi, 6 akü, bir akım ölçer ve çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Teröristlere ait patlayıcı ve uzaktan komuta cihazı bulundu
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