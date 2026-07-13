Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar: PKK, Türkiye sınırından tamamen çekildi

PKK, İmralı'nın 27 Şubat 2025'te yaptığı çağrının ardından Mayıs ayında silah bırakma kararı almıştı. İmralı'nın çağrısı üzerine toplanan 12. kongrede alınan örgütün feshi kararı kapsamında bir grup örgüt mensubu geçen yıl Temmuz ayında Kuzey Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlenen sembolik bir törenle silah bıraktığını ilan etmiş ve 30 örgüt mensubu silahlarını yakarak imha etmişti. Örgüt, süreç kapsamında 26 Ekim'de de Türkiye'den Kuzey Irak'taki Kandil bölgesine çekildi. Örgüt ilk olarak, Hakkâri'nin Çukurca ilçesi karşısında yer alan sınırdan yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Zap Vadisi'ndeki kampı boşalttı.
KANDİL BÖLGESİNE ÇEKİLDİLER
Terörsüz Türkiye sürecinde, yasal düzenlemelerin hazırlıkları devam ederken, örgüt Türkiye sınır hattını tamamen boşaltarak, iç kesimlere çekildi. 40 yılı aşkın bir süredir Türkiye'ye karşı saldırılarda kullandığı Şırnak ve Hakkâri karşısındaki Sinat, Haftanin, Metina, Zap, Mezi, Sine, Avaşin, Basyan, Gara, Hakurk, Sidekan, Gara gibi örgüt için stratejik öneme sahip kampları boşaltan 1.500 civarındaki örgüt mensubunun, yanlarındaki silahlarıyla birlikte İran-Irak sınırında yer alan Kandil Dağı bölgesine çekildiği ifade edildi. Bazı örgüt mensuplarının da Süleymaniye kentindeki kırsal alanlara çekildiği belirtildi.
SİLAHLARIN TAMAMEN BIRAKILMASI BEKLENİYOR
Terörsüz Türkiye sürecinde, bölgedeki üst düzey yetkililer, asıl amacın PKK'nın tamamen silah bırakmasının öncelikli hedef olduğunu belirtiyor. Süreç kapsamında, yaşanan gelişmelerle birlikte örgütün silahlarını tamamen bırakması bekleniyor. İlerleyen dönemde, yetkililerin 'Kandil'in kuluçkası olarak' tabir ettiği Mahmur kampıyla ilgili de gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin söz konusu bölgelerde üs bölgeleri de bulunuyor.