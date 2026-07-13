Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar: PKK, Türkiye sınırından tamamen çekildi





SİLAHLARIN TAMAMEN BIRAKILMASI BEKLENİYOR

Terörsüz Türkiye sürecinde, bölgedeki üst düzey yetkililer, asıl amacın PKK'nın tamamen silah bırakmasının öncelikli hedef olduğunu belirtiyor. Süreç kapsamında, yaşanan gelişmelerle birlikte örgütün silahlarını tamamen bırakması bekleniyor. İlerleyen dönemde, yetkililerin 'Kandil'in kuluçkası olarak' tabir ettiği Mahmur kampıyla ilgili de gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin söz konusu bölgelerde üs bölgeleri de bulunuyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör