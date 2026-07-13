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Giriş Tarihi: 13.07.2026 16:10 Son Güncelleme: 13.07.2026 16:11

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar: PKK, Türkiye sınırından tamamen çekildi

Terörüz Türkiye süreci kapsamında kendini fesheden PKK, Türkiye sınırına yakın bölgelerden tamamen çekildi. Şırnak ve Hakkâri karşısında yer alan irili-ufaklı kamplarda kalan örgüt mensuplarının tamamı sınırdan uzakta yer alan Kandil bölgesine çekildi. Süreç kapsamında geçen yıl Temmuz ayında yapılan bir organizasyonla bir grup PKK’lı silahlarını yakmıştı. Yaşanan gelişmelerle birlikte örgütün süreç kapsamında, silahlarını tamamen bırakması bekleniyor.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Yaşam
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar: PKK, Türkiye sınırından tamamen çekildi
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PKK, İmralı'nın 27 Şubat 2025'te yaptığı çağrının ardından Mayıs ayında silah bırakma kararı almıştı. İmralı'nın çağrısı üzerine toplanan 12. kongrede alınan örgütün feshi kararı kapsamında bir grup örgüt mensubu geçen yıl Temmuz ayında Kuzey Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlenen sembolik bir törenle silah bıraktığını ilan etmiş ve 30 örgüt mensubu silahlarını yakarak imha etmişti. Örgüt, süreç kapsamında 26 Ekim'de de Türkiye'den Kuzey Irak'taki Kandil bölgesine çekildi. Örgüt ilk olarak, Hakkâri'nin Çukurca ilçesi karşısında yer alan sınırdan yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Zap Vadisi'ndeki kampı boşalttı.



KANDİL BÖLGESİNE ÇEKİLDİLER

Terörsüz Türkiye sürecinde, yasal düzenlemelerin hazırlıkları devam ederken, örgüt Türkiye sınır hattını tamamen boşaltarak, iç kesimlere çekildi. 40 yılı aşkın bir süredir Türkiye'ye karşı saldırılarda kullandığı Şırnak ve Hakkâri karşısındaki Sinat, Haftanin, Metina, Zap, Mezi, Sine, Avaşin, Basyan, Gara, Hakurk, Sidekan, Gara gibi örgüt için stratejik öneme sahip kampları boşaltan 1.500 civarındaki örgüt mensubunun, yanlarındaki silahlarıyla birlikte İran-Irak sınırında yer alan Kandil Dağı bölgesine çekildiği ifade edildi. Bazı örgüt mensuplarının da Süleymaniye kentindeki kırsal alanlara çekildiği belirtildi.



SİLAHLARIN TAMAMEN BIRAKILMASI BEKLENİYOR

Terörsüz Türkiye sürecinde, bölgedeki üst düzey yetkililer, asıl amacın PKK'nın tamamen silah bırakmasının öncelikli hedef olduğunu belirtiyor. Süreç kapsamında, yaşanan gelişmelerle birlikte örgütün silahlarını tamamen bırakması bekleniyor. İlerleyen dönemde, yetkililerin 'Kandil'in kuluçkası olarak' tabir ettiği Mahmur kampıyla ilgili de gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin söz konusu bölgelerde üs bölgeleri de bulunuyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

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Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar: PKK, Türkiye sınırından tamamen çekildi
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