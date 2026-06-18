Terörsüz Türkiye sürecinin meyvesi: Yıllardır gidilemeyen köylerde kadastro yapıldı

Köylülerinde katıldığı kadastro çalışmaları işlemlerinin tamamlanmasının ardından köylüler yaklaşık 30 yıl önce ayrılmak zorunda kaldıkları köylerine dönecek. Daha önce askeri tabur ve operasyon ile gidilebilen Suriye sınırındaki Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırlarında yer alan Bağok Dağları'ndaki Düzce ve Dağiçi köylerinde Terörsüz Türkiye'nin de etkisiyle güvenlik ortamında keşifler yapıldı. Köylülerin orman olan tarla, bahçe ve arazilerinde kadastro çalışmaları yapılarak dosyalar hazırlandı.

30 YIL SONRA KEŞİF YAPILDI

Bölgedeki olaylardan dolayı köylerini terk ederek şehirlere göç etmek zorunda kaldıklarını belirten Dağiçi köylülerden Abdullah Gökçe, terörsüz Türkiye süreci ile birlikte sağlanan huzur ortamıyla geri dönmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Uzun yıllardan sonra ilk kez yapılan kadastro çalışmalarının bir an önce tamamlanıp topraklarında yeniden yaşamayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Gökçe, yeniden tarlalarını ekip biçeceklerini ifade etti. 30 yıl aradan köye hâkim bey nezaretinde keşif için gelindiğine dikkat çeken Gökçe, buraların daha önce ekilip biçilen araziler olduğunu söyledi. Kadastro çalışmalarından köylerine dönecek olan köylülere devlet tarafından gereken desteğinin de verileceği belirtildi.