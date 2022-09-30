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Giriş Tarihi: 30.9.2022

Terörün yıktığı Sur’dan müzik sesleri yükselecek

Diyarbakır’da hendek olaylarında PKK’nın yakıp yıktığı Sur ilçesi 8-16 Ekim’de Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Festivale 2 binden fazla sanatçı katılacak

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Terörün yıktığı Sur’dan müzik sesleri yükselecek
Diyarbakır'da, 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından hendek ve patlayıcılarla ağır tahribata uğratılan tarihi Sur ilçesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Sur Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak. 8-16 Ekim arasında gerçekleşecek olan festivale, 2 binden fazla sanatçının katılacak ve 600'den fazla etkinlik gerçekleştirilecek.



En son 2009'da gerçekleştirilen "Anadolu Turnesi" kapsamında Diyarbakırlı sanatseverler ile buluşan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 13 yıl sonra rengârenk bir repertuvar ile dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Keman sanatçısı Cihat Aşkın'ın solist olarak katılacağı konser için müzik tarihinin en beğenilen klasik eserlerinden Türk bestecilerine uzanan özel bir program içeriği dinleyicilere sunulacak. Diyar-ı Nebi etkinlikleri kapsamında ise Ahmet Özhan konserinden İbrahim Sadri, Serdar Tuncer, Yasin Pişgin ve Nurullah Geç gibi isimlerin söyleşilerine kadar pek çok etkinlik Kurşunlu Camii'nde yapılacak.



Keçi Burcu Terası'nda çocuklar için gökyüzü atölyelerinden Kurşunlu Camii meydanındaki çocuk sahne gösterimlerine, Kral Şakir gibi interaktif dijital gösterilerden Ahmet Arif Edebiyat Müzesi'ndeki Kafacanlar serisi yaratıcı okuma ve yazı atölyesine kadar pek çok etkinlik ve söyleşi, çocuklar için özel olarak gerçekleştirilecek.



Festivalle ilgili bilgi veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Kültür Yolu Festivalleri ile tüm şehirlerimizi kucaklamaya devam edeceğiz. Sur Festivali sadece 9 günlük bir kültür sanat etkinliği değil, Diyarbakır'a kalıcı değerler üreten bir yaklaşım" dedi. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ise festivalin, 7'den 77'ye herkese dokunacak etkinliklerle dolu olacağını söyledi.

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Terörün yıktığı Sur’dan müzik sesleri yükselecek
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