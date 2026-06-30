Ters şeride giren otomobil servis minibüsünü şarampole savurdu: 8 yaralı

Kaza, Mamak ilçesine bağlı Lalahan Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara istikametine seyreden 06 AEZ 826 plakalı servis minibüsü, yol yapım çalışmaları nedeniyle dubalarla ayrılan güzergahta karşı şeride geçen 06 EBS 694 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan servis minibüsü yoldan çıkarak şarampole savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
8 KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde, sürücünün manevrası sonucu yol kenarına devrilen servis minibüsünde 6, otomobilde ise 2 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazanın ardından hasar gören otomobil ile servis minibüsü çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.