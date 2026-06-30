Haberler Yaşam Haberleri Ters şeride giren otomobil servis minibüsünü şarampole savurdu: 8 yaralı
Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:48

Ters şeride giren otomobil servis minibüsünü şarampole savurdu: 8 yaralı

Ankara’nın Mamak ilçesinde ters şeride giren bir otomobilin servis minibüsüyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

SENA UYANER SENA UYANER
Ters şeride giren otomobil servis minibüsünü şarampole savurdu: 8 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, Mamak ilçesine bağlı Lalahan Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara istikametine seyreden 06 AEZ 826 plakalı servis minibüsü, yol yapım çalışmaları nedeniyle dubalarla ayrılan güzergahta karşı şeride geçen 06 EBS 694 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan servis minibüsü yoldan çıkarak şarampole savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde, sürücünün manevrası sonucu yol kenarına devrilen servis minibüsünde 6, otomobilde ise 2 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından hasar gören otomobil ile servis minibüsü çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ANKARA #MAMAK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ters şeride giren otomobil servis minibüsünü şarampole savurdu: 8 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA