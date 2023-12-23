Ters şeritte polis kovalamacası

İstanbul Arnavutköy'de uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan plakasız bir panelvan aracın sürücüsü kaçtı. Kaçan sürücü dakikalarca polis tarafından kovalandı. Hadımköy yolu üzerinde ters şeride girip kaçmaya devam eden sürücünün o anları, başka bir aracın kamerasına kaydedildi. Bir süre sonra aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan 1'i kadın 4 şüpheliden 3'ü, fazla uzaklaşamadan polis ekiplerince yakalandı. S.A., T.A, ve E.Ç. isimli 3 şüphelinin 83 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.