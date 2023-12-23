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Giriş Tarihi: 24.12.2023

Ters şeritte polis kovalamacası

Ters şeritte polis kovalamacası
İstanbul Arnavutköy'de uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan plakasız bir panelvan aracın sürücüsü kaçtı. Kaçan sürücü dakikalarca polis tarafından kovalandı. Hadımköy yolu üzerinde ters şeride girip kaçmaya devam eden sürücünün o anları, başka bir aracın kamerasına kaydedildi. Bir süre sonra aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan 1'i kadın 4 şüpheliden 3'ü, fazla uzaklaşamadan polis ekiplerince yakalandı. S.A., T.A, ve E.Ç. isimli 3 şüphelinin 83 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

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Ters şeritte polis kovalamacası
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