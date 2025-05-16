Ters yön faciası: 1 ölü 1 ağır yaralı

Korkunç kaza Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki Serhat Ertaş'ın kullandığı motosiklet, 1017. Sokak kesişimin de sokaktan çıkan Muhsin H.'nin kullandığı otel servisi midibüse ön sol tamponundan çarptı.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kazayı görenler ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Serhat Ertaş ile motosiklette yolcu olarak bulunan Emine Bengi'nin yardımına koştu. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil servista yapılan tüm müdahaleye rağmen motosiklet sürücüsü Ertaş kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Emine Bengi'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından polis soruşturma başlattı. Minibüs sürücüsü Muhsin H. gözaltına alındı.