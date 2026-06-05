Ters yön faciası: 2 ölü, 3 yaralı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Dün saat 12.00'de Ardeşen'den Fındıklı istikametine giden Murat Uygun'un (42) kullandığı hafif ticari araç ile ters istikametten geldiği iddia edilen Mevlüt Hatinoğlu (72) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar, Osman Sürsal'ın idaresindeki kamyonete çarptı. Kazada Mevlüt Hatinoğlu ile yanındaki Makbule Hatinoğlu (72) hayatını kaybetti, ağır yaralanan Havva Hatinoğlu (58) ile Murat Uygun ve Avşen Uygun (73) hastaneye kaldırıldı.

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