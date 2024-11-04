Ters yön faciasında 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da dün sabah saatlerinde Polatlı istikametine eşi ve 1'i bebek 2 çocuğuyla seyir halinde olan Hakan İ. idaresindeki araç, ters yönden Ankara istikametine giden Ramazan Güven (34) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucunda çarpışan otomobiller hurda yığınına döndü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ters yönden gelen Ramazan Güven ile otomobil sürücüsü Hakan İ. ve eşi Esmanur İ. hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan K.İ. (10) ve E.İ. (2) kardeşler ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.