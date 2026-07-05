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Giriş Tarihi: 5.07.2026 01:13

Ters yöne girdi, kokoreç tezgâhına daldı! 5 yaralı

Kırıkkale’de trafik kurallarının hiçe sayıldığı bir hata, faciaya ramak kala sonuçlandı. Ters yönden girdiği sokaktan geri manevra yaparak çıkmak isteyen sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kokoreç tezgâhına, yayalara ve park halindeki bir araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Ters yöne girdi, kokoreç tezgâhına daldı! 5 yaralı
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Kaza, Menderes Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Leyla Y. yönetimindeki 06 Y 9098 plakalı otomobil, Çarşamba Alt Kavşağı'ndan 633. Sokak'a ters yönden giriş yaptı. Bir süre sonra geri manevra yaparak sokaktan çıkmak isteyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, cadde üzerindeki kokoreç tezgâhına çarptıktan sonra tezgâhın yanında oturan yayaları savurdu. Araç, park halindeki 10 AAG 051 plakalı otomobile de çarparak durabildi.

Kazada yayalar E.F.A., B.Y., D.İ., Ö.G. ve A.Z. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Ters yöne girdi, kokoreç tezgâhına daldı! 5 yaralı
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