Terzi, apartman yöneticisini vurdu

İstanbul Ataşehir'de bulunan bir apartmanda yönetici olan 62 yaşındaki Eyüp Demirtaş, binanın girişinde terzilik yapan Sadık U. (68) ile sık sık park yeri sebebiyle sorun yaşıyordu. İkili arasında geçtiğimiz gün aynı sebeple yeniden tartışma çıktı. Tartışma sonrasında işyerinden tabancasını alan terzi, Eyüp Demirtaş'ı 3 kurşunla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından, kasık ve baş kısmından yaralanan Demirtaş hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken, olay yeri inceleme çevreden delil topladı. Polisin cinayetle ilgili çalışması sürüyor.