Terzinin dükkanından paçalarımı yapacağım diyerek 48 bin liralık para dolu zarfları çaldı

Saadettin Arslan'ın dükkanına müşteri olarak gelen bir kişi, pantolon paçası yaptırmak istedi. Ardından bir süre bekleyen şahıs, paçası yapılan pantolonu aldıktan sonra oradan uzaklaştı. Şüpheli adam 2 gün sonra tekrar dükkana gelerek Arslan'a, kendisini terzilik işleri olan bir arkadaşıyla tanıştırmak istediğini söyledi. Müşteri kılığındaki adam bu sırada dükkanı incelemeye başladı.

Yaklaşık 40 dakika dükkanda kalan şüpheli, etrafı kolaçan ettiği sırada askıdaki çantayı ve içindeki zarfları fark etti. Terzinin alacaklarından topladığı paraların bulunduğu zarfları gözüne kestiren adam, bir süre sonra harekete geçti. Terzinin kumaş kestiği sırada aldığı zarfları cebine sakladı. İçinde 48 bin lira bulunan zarfları alan hırsız, sonra geleceğini söyleyerek oradan ayrıldı. Bir süre sonra paranın bulunduğu çantanın astığı yerde olmadığını fark eden Arslan, güvenlik kamerasına baktı. Ardından güvenlik kamerasını izleyen Arslan, zarfların kendisini dükkanda oyalayan kişi olduğunu fark etti. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde hırsızın terziyi sürekli meşgul ettiği bu sırada da etrafı incelediği ardından zarfları çaldığı görülüyor. Terzinin şikayetinin ardından hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

"PARAYI ALDI VE ARKA CEBİNE KOYDU"

Dükkan kirasını, bankaya olan kredi kartı borç paralarını zarfa koyan terzi Saadettin Arslan, bir müşterinin paçasını yaptığını ve zarflardaki paraları çaldığını belirterek 48 bin lira zarara uğratıldığını söyledi.