Tesadüfen bulunan videoda ortaya çıktı: Cinayete böyle intihar süsü verilmiş! 4 milyonluk kan donduran anlaşma...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede polis memuru Engin C., polis memuru Adem K., polis memuru Uğur Ç., Doğukan Derince, Gizem Ece ve avukat İsmail Harun Tuncer 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

VİDEO KAYDI TESADÜFEN TESPİT EDİLMESİ ÜZERİNE HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Hazırlanan iddianamede, Kamil Bektaş'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın şüphelilerinden olan Doğukan Derince'nin firar olduğu süreçte Engin C. ile irtibat halinde olduğu, Adem K. ile Uğur Ç.'nin ilk olarak rüşvet teklifini Doğukan Derince'ye ilettiği, konuyla ilgili tüm konuşmaların yer aldığı video kaydının ise tesadüfen tespit edildiği aktarıldı.

CİNAYET BÜRO'DA GÖREVLİ POLİSLERLE RÜŞVET ANLAŞMASI: İNTİHAR ALGISI OLUŞTURMAK İSTEDİLER

İddianamede, şüpheli Doğukan Derince ile Cinayet Büro'da görevli şüpheli polis memurları Adem K. ile Uğur Ç. arasında, Kamil Bektaş adlı kişinin ölümüyle ilgili yürütülen 'kasten öldürme' soruşturmasının seyrini etkilemek, olayın 'intihar' olarak değerlendirilmesine yönelik algı oluşturmak, teslim olan şüpheli şahısların ifadelerini yönlendirmeye çalışmak konularıyla ilgili 4 milyon liralık rüşvet anlaşması yapıldığı belirtildi. Söz konusu rüşvet anlaşmasına polis memuru Engin C. ile avukat İsmail Harun Tuncer'in aracılık ettiği, şüpheli Derince'nin kız arkadaşı olan Gizem Ece ile Engin C.'nin verilen rüşvet ödemelerini Adem K. ile Uğur Ç.'ye ulaştırdıkları kaydedildi.