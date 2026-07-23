Tesadüfen bulunan videoda ortaya çıktı: Cinayete böyle intihar süsü verilmiş! 4 milyonluk kan donduran anlaşma...

İstanbul'da bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu belirlenen Onur E. isimli bir şüpheli tutuklandı. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemelerde 'tesadüfen' bir video kaydı bulundu. Kayıtta ise 1 Aralık 2025'de yüksekten düşme sonucu hayatını kaybeden Kamil Bektaş isimli kişinin ölümüne ilişkin konuşulduğu, konuşma içeriğinde dosyanın kapatılmaya, şüphelilerinin aklanmaya çalışıldığı ve 4 milyon lira para alışverişinden bahsedildiği tespit edildi. Video kaydının içeriğinde dosyada görevli polis memurlarının isimlerinin de geçtiğinin belirlenmesi üzerine olaya ilişkin soruşturma başlatıldı, çok geçmeden iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede polis memuru Engin C., polis memuru Adem K., polis memuru Uğur Ç., Doğukan Derince, Gizem Ece ve avukat İsmail Harun Tuncer 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.
VİDEO KAYDI TESADÜFEN TESPİT EDİLMESİ ÜZERİNE HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI
Hazırlanan iddianamede, Kamil Bektaş'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın şüphelilerinden olan Doğukan Derince'nin firar olduğu süreçte Engin C. ile irtibat halinde olduğu, Adem K. ile Uğur Ç.'nin ilk olarak rüşvet teklifini Doğukan Derince'ye ilettiği, konuyla ilgili tüm konuşmaların yer aldığı video kaydının ise tesadüfen tespit edildiği aktarıldı.
CİNAYET BÜRO'DA GÖREVLİ POLİSLERLE RÜŞVET ANLAŞMASI: İNTİHAR ALGISI OLUŞTURMAK İSTEDİLER
İddianamede, şüpheli Doğukan Derince ile Cinayet Büro'da görevli şüpheli polis memurları Adem K. ile Uğur Ç. arasında, Kamil Bektaş adlı kişinin ölümüyle ilgili yürütülen 'kasten öldürme' soruşturmasının seyrini etkilemek, olayın 'intihar' olarak değerlendirilmesine yönelik algı oluşturmak, teslim olan şüpheli şahısların ifadelerini yönlendirmeye çalışmak konularıyla ilgili 4 milyon liralık rüşvet anlaşması yapıldığı belirtildi. Söz konusu rüşvet anlaşmasına polis memuru Engin C. ile avukat İsmail Harun Tuncer'in aracılık ettiği, şüpheli Derince'nin kız arkadaşı olan Gizem Ece ile Engin C.'nin verilen rüşvet ödemelerini Adem K. ile Uğur Ç.'ye ulaştırdıkları kaydedildi.
"MALİ ŞUBE DIŞINDA HER YERDE ÇÖZERİM"
Polis memuru Engin C.'nin konuşmalarında 'mali şube dışında her yerde çözerim', 'ifade ezberleteceğim", 'süreci yönetiyorum', 'paran bende hazır gerisini tamamlayacak diyorum karşı tarafa' gibi ifadeler kullandığının tespit edildiğinin belirtildiği iddianamede, Doğukan Derince'nin ise 'kamera kayıtları siliniyor o yüzden hızlandırıyorum', 'artık bu saatten sonra para konuşsun' şeklinde cümleler sarf ettiği aktarıldı.
İLK RÜŞVET ÖDEMESİ: 2,6 MİLYON LİRA PARAYI GRAM ALTINA ÇEVİRİP VERMİŞLER
İddianamede, video içeriklerinde geçen para konuşmaları, 'dosyayı kapatma', 'süreci çözme', 'şahıs çıkartma', 'ifade yönlendirme' ve 'olayı intihara çevirme' içerikli ifadeler, Mali Analiz raporlarında yer alan 'izaha muhtaç' para hareketleri ile sürecin organize şekilde yürütüldüğü belirtildi. Öte yandan ilk rüşvet ödemesinin toplam 2,6 milyon lira tutarındaki paranın gram altına çevrilerek polis memurlarına ödendiği, ikinci kısmının bir restoran önünde bekleyen, içerisinde Adem K. ile Uğur Ç.'nin bulunduğu aracın içerisine bırakılarak ödendiği, son rüşvet ödemesinin ise Gizem Ece tarafından 400 bin lira paranın Engin C. aracılığıyla polis memurlarına ulaştırılması şeklinde ödendiği kaydedildi.
12'ŞER YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İddianamede şüpheliler Adem K., Uğur Ç. ve Engin C.'nin 'rüşvet almak' ; Doğukan Derince'nin 'rüşvet vermek', Gizem Ece ve İsmail Harun Tuncer'in 'rüşvete aracılık etmek' suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.