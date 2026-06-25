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Giriş Tarihi: 25.06.2026

Tesettüre hakarete gözaltı

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Tesettüre hakarete gözaltı
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Tatil için Antalya Kaş'a giden Rukiye Zeynep U. ve Ayşegül U. adlı genç kadınlar tesettürlü olması nedeniyle yaşlı bir kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Kadınlar market alışverişlerinin ardından kasada sıra beklerken yaşlı bir adamın "Yanmıyor musunuz be böyle. Simsiyah. 36 derece sıcaklık. İyice kapatmışsınız kendinizi de. Denize de mi böyle giriyorsunuz? Hangi tarikat bu?" sözleriyle büyük şok yaşadı. Markette bulunan başka bir adamın "İnsanlarla böyle konuşulmaz, ayıp" demesi üzerine "Kolay gelsin" diyerek marketi terk eden adam hakkında genç kadınlar şikâyetçi oldu. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şikâyet üzerine başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Selahattin Abdullahoğlu (76) ifadesinin ardından ev hapsi kararıyla serbest kaldı. Öte yandan içerik üreticisi genç kadınların, o anlara ilişkin paylaştığı video sosyal medyada infial yarattı.

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Tesettüre hakarete gözaltı
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