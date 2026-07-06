Tesettürlü anne ve kızına saldırmıştı: O kadın hakkında karar verildi!

Olay sırasında saldırıya uğrayan anne eşyalarını toplayıp bölgeden uzaklaşmak isterken, kızı ise duruma müdahale ederek tepki gösterdi. Görüntüyü çeken kızın "Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu? Anne nereye gidiyorsun" diyerek annesinin plajda kalmasını istediği anlar kayıtlara yansıdı.