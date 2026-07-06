Tesettürlü anne ve kızına saldırmıştı: O kadın hakkında karar verildi!

Olay, Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez İpekkum Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plajda bulunan İ.A. adlı kadın, bir anne ve kızına sözlü tacizde bulundu. Kız, yaşanan o gergin anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda aldı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İ.A.'nın anne ve kızına "Defol git" ve "Sen kimsin lan" şeklinde bağırarak hakaretler savurduğu, ardından bir sandalyeyi tutarak şiddetle yere fırlattığı anlar yer aldı.
İzmir'de plajda sözlü saldırı kameraya yansıdı
Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerin ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.