Haberler Yaşam Haberleri Tesettürlü kadına sözlü saldırıda bulunmuştu! İfadesi ortaya çıktı: Suriyeli olduğunu düşündüm...
Giriş Tarihi: 21.8.2023 13:39 Son Güncelleme: 21.8.2023 13:46

Tesettürlü kadına sözlü saldırıda bulunmuştu! İfadesi ortaya çıktı: Suriyeli olduğunu düşündüm...

Kocaeli'de otobüste yolculuk eden kadına giydiği çarşaf yüzünden hakaret eden ve gözaltına alınan M.D.G., ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. Kadının emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı.

İHA
Tesettürlü kadına sözlü saldırıda bulunmuştu! İfadesi ortaya çıktı: Suriyeli olduğunu düşündüm...

Olay, 2 gün önce Umuttepe'ye seyir halinde olan bir otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D.G. (52) isimli kadın, önünde oturan tesettürlü yolcuya sözlü tacizde bulundu.

"Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git" diyerek tesettürlü yolcuyu rahatsız eden M.D.G.'ye, diğer yolcular da tepki gösterdi.

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Olaydan sonra sözlü tacize maruz kalan kadın yolcu N.T., emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.D.G.'yi gözaltına aldı.

İfadesi alınan M.D.G., çarşaflı kadına "Nerelisin?" diye sorduğunu ancak soruya cevap alamayınca Suriyeli olduğunu düşündüğünü söyledi. Tekrar soru sorduğunu ancak cevap alamayınca sinirlendiğini söyleyen M.D.G., bunun üzerine kadınla tartıştığını ifade etti.


M.D.G. hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapıldı. Yapılan işlemleri sonrasında M.D.G serbest bırakıldı.

Tesettürlü kadına ahlaksız ve çağdışı saldırı: Peçeni al git başka yere...

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Tesettürlü kadına sözlü saldırıda bulunmuştu! İfadesi ortaya çıktı: Suriyeli olduğunu düşündüm...
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