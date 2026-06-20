Tesettürlü kadını havuza almayan 2 site yöneticisine gözaltı

Mersin
'de tatile giden bir kadın havuzda bulunan oğluna bakmak istedi. Havuz görevlisi tarafından tesettürlü diye turnikeden geçirilmeyen kadın, site yönetiminden şikayetçi oldu. İddiaya göre 4 yaşındaki oğlunu yetişkinlerin kullandığı havuz bölgesinde aramak için buraya yönelen A.T., havuz görevlisi tarafından kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle durduruldu. Bunun üzerine tesettür mayosu giyerek alana girmeyi deneyen kadını, havuz yetkilileri "kılık ve kıyafetlerinin havuz alanında yasaklı olduğu" gerekçesiyle kabul etmedi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı iki kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından gözaltı kararı verdi. Havuz görevlisi B.D. gözaltına alınırken yönetici M.G.'nin ise yurtdışında olduğu öğrenildi.