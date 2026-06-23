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Giriş Tarihi: 23.06.2026

Tesettürlü kadını havuza almayan görevli tutuklandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
Tesettürlü kadını havuza almayan görevli tutuklandı
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Mersin'de tesettürlü Ayşegül Tufan'ı site yönetim kararı ile havuza alınmadığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada yurtdışında olduğu öğrenilen site yöneticisi Mehmet Güngör hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılırken, site görevlisi Baran Direk verilen adli kontrol tedbiri kararına yapılan itiraz sonrası tutuklandı. 16 Haziran'da Mezitli ilçesinde bulunan Zafer Sitesi'nde 35 yaşındaki Ayşegül Tufan oğluna bakmak için havuz bölgesine geçmeye çalıştığında havuz görevlisi tarafından "kılık, kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle" turnikeden geçirilmedi. İstanbul'da yaşadığı öğrenilen ve tatil için yakınlarının yanına gelen Tufan site yönetiminden şikâyetçi oldu. Ayşegül Tufan'ı site yönetim kararı ile havuza alınmadığı iddiası üzerine site yöneticileri hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlatılmış ve yurtdışında olduğu öğrenilen site yöneticisi Mehmet Güngör hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmıştı. Site görevlisi Baran Direk hakkında ise sulh ceza hâkimliğince adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazına istinaden Baran Direk dün tutuklandı. Yurtdışında olduğu öğrenilen site yöneticisi Mehmet Güngör hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı.

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#MERSİN

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Tesettürlü kadını havuza almayan görevli tutuklandı
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