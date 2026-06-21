Tesettürlü kadını havuza almayan site yöneticisi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Toplaman deliller ve alınan ifadeler dikkate alınarak site yönetimi tarafından alınan bir karar bulunmaması nedeniyle eylemin TCK 115. maddesinde düzenlenen "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek site görevlisi Mehmet Güngör"ün tutuklanması istemi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Ayrıca yurtdışında olduğu öğrenilen site yöneticisi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartıldı.

OLAY

16 Haziran'da Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan Zafer Sitesi'ne tatil için giden 35 yaşındaki Ayşegül Tufan oğluna bakmak için havuz bölgesine geçmeye çalıştığında havuz görevlisi tarafından "kılık, kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle" turnikeden geçirilmedi. İstanbul'da yaşadığı öğrenilen ve tatil için yakınlarının yanına gelen Tufan site yönetiminden şikayetçi olmuştu.