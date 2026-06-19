28 Şubat zihniyeti Mersin’de hortladı! Tesettürlü kadın havuza alınmadı: Skandal uygulamaya soruşturma

Olay 16 Haziran 2026'da gerçekleşti. İddiaya göre 4 yaşındaki oğlunun gündüz vakti dışarıya çıkıp yetişkin havuzu tarafına gittiğini, kendisinin de ona refakat etmek için o tarafa doğru gittiğini belirten A.T, yetişkin havuzuna girmek üzere olduğu sırada havuz görevlisi tarafından kıyafetinin havuz alanına girmek için uygun olmadığını söylediğini kaydetti.

Bunun üzerine dairesine giderek tesettür mayosunu giydiğini, bu şekilde alana yeniden girmeyi denediğini söyleyen A.T, bu kez de "kılık ve kıyafetlerinin havuz alanında yasaklı olduğu" gerekçesiyle havuz yetkilileri tarafından kabul edilmediğini kaydetti.

A.T. yaşadıklarına ilişkin havuz yönetimiyle görüştüğünü ancak onların da havuza girme talebini reddettiğini ifade etti. A.T. konuya ilişkin emniyet mensuplarına ifadelerini verdiklerini anlattı. A.T.'ye sosyal medyadan olumlu tepkiler alırken site yönetimi kınandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Haziran 2026 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "tesettürlü bir kadının site yönetim kararı ile havuza alınmadığı" iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Site yöneticisi Mehmet Güngör ile havuz görevlisini Baran Direk hakkında gözaltı talimatı verildi; Direk'in gözaltına alındığı, Güngör'ün ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör