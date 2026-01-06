Teslim olmamak için kendini balkona kilitledi: Kız kardeşi ve yeğenini de bıçakla yaralamış!





POLİSE TESLİM OLMAMAK İÇİN DİRENDİ

Olaydan bir hafta sonra yine kız kardeşinin evine gelen şüpheli evde kimseyi bulamayınca eşyalara zarar verdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahsı gözaltına almak istedi. Elindeki bıçakla balkona çıkıp kendisini kilitleyen zanlıyı polis ekipleri ikna etmeye çalışıyor. Olay yerinde hazır bekletilen itfaiye ekipleri şüpheli şahsın bulunduğu balkonun altında branda açtı. Olay yerinden uzaklaştırılan meraklı kalabalığın film izler gibi olayı izlediği anlar kameralara anbean yansıdı. 15 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Mehrali Paşa'nın 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu bildirildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.