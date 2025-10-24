Teslimat kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti

YOZGAT'TA kooperatif evlerinin teslim edilmemesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olay, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2018 yılında yapımına başlanan kooperatif evlerinin hâlâ teslim edilmemesi nedeniyle mağdur olduklarını öne süren bir grup, konuyu görüşmek üzere kooperatifin eski başkanının yakınlarıyla bir araya geldi. Taraflar arasında kısa sürede başlayan tartışma büyüyerek kesici aletlerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cesur Arslan, Kenan Kızıl, E.Y. ve T.K. hastaneye kaldırıldı. Arslan ve Kızıl, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer 2 yaralının da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.