Marmara Denizi’nde batan geminin enkazına ulaşıldı: Ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG AKIN'ın ROV cihazıyla yeri tespit edilen batan gemideki personelin aileleri, İstanbul Valisi Davut Gül'ün bölgedeki incelemeleri ve kendilerine yapılan bilgilendirmelerin ardından umutlarının arttığını belirtti. Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede endişeli bekleyişlerini sürdüren aileler, kayıp yakınlarına bir an önce ulaşılması için daha gelişmiş uluslararası teknolojik cihazların devreye sokulmasını talep etti.

SÜREYYA KELEŞ: "BABAMIN SON TURUYDU"

TCG AKIN gemisine götürülerek yetkililerden bilgi alan ve geminin ismini gösteren görüntüleri izleyen güverte lostromusu Nidai Duman'ın kızı Süreyya Keleş, süreçle ilgili şunları söyledi: "Valimizle birlikte her aileden bir kişi TCG Akın gemisine götürüldü. Bize ROV cihazlarının çektiği görüntüleri gösterdiler ve geminin yerinin tespit edildiğini ancak ayrıntılı incelemenin sürdüğünü kaydettiler. Babam 28 yıldır gemiciydi ve bu onun son turuydu. Emekli olmasına rağmen bırakmamışlardı. Babamın ve gemideki diğer insanların bulunup bize teslim edilmesi için bekleyişimizi sürdürüyoruz. Pazartesi günü savcı vekili gelerek hukuki süreçle ilgili bilgilendirme yapacak."

ASLI TEMEL: "GEMİNİN İÇİNDE DE ARAŞTIRMA YAPILMALI"

Geminin ikinci kaptanı Rahmi Temel'in kızı Aslı Temel Büyük ise uluslararası imkânların seferber edilmesini isteyerek, "Vali beyle birlikte geminin tespit edildiği noktaya ilişkin görüntüleri izledik. Geminin ismi net olarak okunuyordu. Ancak gemiyi oradan çıkaracak teknolojinin olmadığını, sadece ROV ile inceleme yapılacağı söylendi. Birçok ülkede 3 bin metre derinlikte arama kurtarma yapılabilen cihazlar var. Yakınlarımızın bu araçlarla çıkarılmasını istiyoruz. Bir can salına umut bağladık fakat gemi içinde de detaylı araştırma yapılmalı" diye konuştu.

Bölgede insanlı dalışın imkânsız olduğu derinlikte çalışmalar sadece uzaktan kumandalı su altı araçlarıyla (ROV) yürütülürken, aileler büyük bir perişanlık yaşadıklarını ve kayıp yakınlarına en kısa sürede ulaşılabilmesi için daha üst düzey teknolojik imkânların kullanılmasını istedi. Kayıp mürettebatın yakınlarının sahil kenarındaki endişeli ve umutlu bekleyişi devam ediyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör