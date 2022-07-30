Testi Kebabı tarifi: Masterchef Testi Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef 2022 ana yarışmacı kadrosu için üçlü düelloda yarışan adaylardan Testi Kebabı yapılması istendi. 30 Temmuz Cumartesi akşamı Testi Kebabı tarifi ve malzemeleriyle yarışmacılar en güzel Testi Kebabı'nı yapmaya çalıştı. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de ana kadroya çıkacak yarışmacıyı Testi Kebabı belirledi. Peki, Testi Kebabı nasıl yapılır? İşte Masterchef Testi Kebabı tarifi ve malzemeleri!
400 gram kuzu kuşbaşı
300 gram domates
50 gr sivri biber
20 gr sarımsak
20 gr tatlı biber salçası
5 gram tuz
bir tatlı kaşığı Pulbiber
5gr kuyruk
5 gr tereyağı
1 adet defne yaprağı
Yarım çay bardağı su
50 gr mayalı hamur
Eti ve Domatesleri küp küp doğrayın biberleri de aynı şekilde doğradıktan sonra salça ve baharatlar ilave edip iyice karıştırın. Daha sonra karışık şekilde testiye doldurup son olarak defne yaprağı, kuyruk yağı ve tereyağını ilave edip suyunu dökün. Hamur ve folyoyu iyice kapatıp 300 cc fırında 1 saat pişirip pilav ile servis edin. Afiyet olsun...