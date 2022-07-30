Testi Kebabı tarifi: Masterchef Testi Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TESTİ KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

400 gram kuzu kuşbaşı

300 gram domates

50 gr sivri biber

20 gr sarımsak

20 gr tatlı biber salçası

5 gram tuz

bir tatlı kaşığı Pulbiber

5gr kuyruk

5 gr tereyağı

1 adet defne yaprağı

Yarım çay bardağı su

50 gr mayalı hamur

TESTİ KEBABI YAPILIŞI

Eti ve Domatesleri küp küp doğrayın biberleri de aynı şekilde doğradıktan sonra salça ve baharatlar ilave edip iyice karıştırın. Daha sonra karışık şekilde testiye doldurup son olarak defne yaprağı, kuyruk yağı ve tereyağını ilave edip suyunu dökün. Hamur ve folyoyu iyice kapatıp 300 cc fırında 1 saat pişirip pilav ile servis edin. Afiyet olsun...