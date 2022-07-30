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Giriş Tarihi: 30.7.2022 20:57

Testi Kebabı tarifi: Masterchef Testi Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Türk mutfağının lezzetli yemeklerinden biri olan Testi Kebabı tarifi ile merak ediliyor. Testi kebabı özellikle odun ateşinde piştiğinde tadına doyum olmayan harika bir lezzet ortaya çıkar. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2022 MasterChef yarışmasında final turu mücadelesi veren yarışmacılar testi kebabını en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Peki Testi Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Testi Kebabı tarifi

Testi Kebabı tarifi: Masterchef Testi Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef 2022 ana yarışmacı kadrosu için üçlü düelloda yarışan adaylardan Testi Kebabı yapılması istendi. 30 Temmuz Cumartesi akşamı Testi Kebabı tarifi ve malzemeleriyle yarışmacılar en güzel Testi Kebabı'nı yapmaya çalıştı. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de ana kadroya çıkacak yarışmacıyı Testi Kebabı belirledi. Peki, Testi Kebabı nasıl yapılır? İşte Masterchef Testi Kebabı tarifi ve malzemeleri!

TESTİ KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

400 gram kuzu kuşbaşı

300 gram domates

50 gr sivri biber

20 gr sarımsak

20 gr tatlı biber salçası

5 gram tuz

bir tatlı kaşığı Pulbiber

5gr kuyruk

5 gr tereyağı

1 adet defne yaprağı

Yarım çay bardağı su

50 gr mayalı hamur

TESTİ KEBABI YAPILIŞI

Eti ve Domatesleri küp küp doğrayın biberleri de aynı şekilde doğradıktan sonra salça ve baharatlar ilave edip iyice karıştırın. Daha sonra karışık şekilde testiye doldurup son olarak defne yaprağı, kuyruk yağı ve tereyağını ilave edip suyunu dökün. Hamur ve folyoyu iyice kapatıp 300 cc fırında 1 saat pişirip pilav ile servis edin. Afiyet olsun...

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Testi Kebabı tarifi: Masterchef Testi Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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