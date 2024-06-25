Tetanoz Aşısı Ne Kadar Korur? Tetanoz Aşısı Kaç Yıl Korur?

Tetanoz tedavisi, antibiyotikler ve tetanoz antitoksinleri kullanımı ile yapılır. Antibiyotikler bakterileri öldürmeye yardımcı olurken, tetanoz antitoksinleri bakterilerin ürettiği toksinleri etkisiz hale getirir. Tetanoz tedavisi uzun süreli ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde (YBÜ) yatmayı gerektirebilir. Bazı vakalarda solunum cihazına da ihtiyaç duyulabilir. Hastalığın ilerlememesi için aşıların tam olması gerekir ve tetanoz aşısı ne kadar korur, kaç yıl korur gibi konulara vakıf olunması gerekir.

Tetanoz Aşısı Ne Kadar Korur?

Tetanoz aşısı, tetanoz hastalığına karşı yaklaşık 10 yıl boyunca koruma sağlar.

Ancak, koruma süresi bazı faktörlere bağlı olarak değişebilir:

Aşılama durumu: Tam aşılanmış kişiler, eksik aşılanmış veya hiç aşılanmamış kişilere göre daha uzun süre korunur.

Yaş: Yetişkinler, çocuklara göre daha uzun süre korunur.

Bağışıklık sistemi: Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip kişiler, zayıf bir bağışıklık sistemine sahip kişilere göre daha uzun süre korunur.

Yaralanma tipi: Derin ve kirli yaralar, tetanoz riski daha yüksektir ve aşı korumasının daha kısa sürmesine neden olabilir.

Tetanoz Aşısı Kaç Yıl Korur?

Tetanoz aşısı, çocukluk döneminde yapılan primer aşılama serisi ve her 10 yılda bir yapılan takviye dozları ile etkili ve uzun süreli bir koruma sağlar. Yaralanma durumunda ve aşının üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçtiyse, ek bir doz yapılması tavsiye edilir. Bu düzenli takviyeler, tetanoz enfeksiyonuna karşı etkin korumayı sürdürmek için gereklidir.