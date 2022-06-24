Haberler Yaşam Haberleri Tetikçi 2: Yüksek Gerilim filmi konusu nedir? Tetikçi 2: Yüksek Gerilim filmi oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 24.6.2022 12:34

Tetikçi 2: Yüksek Gerilim filmi konusu nedir? Tetikçi 2: Yüksek Gerilim filmi oyuncuları kimler?

Tetikçi 2: Yüksek Gerilim filmi konusu nedir? Tetikçi 2: Yüksek Gerilim filmi oyuncuları kimler?

Tetikçi 2: Yüksek Gerilim filmi konusu ve oyuncuları televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. 2009 yılında vizyona giren film aksiyon ve polisiye türlerindedir. Yönetmen ve senarist koltuğunda Mark Neveldine ve Brian Taylor yer alırken filmin orijinal adı Crank 2: High Voltage olmaktadır. Peki; Tetikçi 2: Yüksek Gerilim filmi konusu nedir? Tetikçi 2: Yüksek Gerilim filmi oyuncuları kimler?

Tetikçi 2: Yüksek Gerilim filmi izleyicisi ile buluşacak. Chev, karanlık odaklarca esir alınmıştır. Ancak kendini tutsak tutanlardan tehlikeli bir şekilde kaçmayı sonunda başarır. Chev, tekrar bir kovalamacanın içine düşmüştür. Bu defa da karizmatik Meksika çete lideri El Huron'dan ve Çin Suç Örgütü'nün başı olan 100 yaşındaki Poon Dong'dan kaçmak zorunda kalacaktır. Peki; Tetikçi 2: Yüksek Gerilim filmi konusu nedir? Tetikçi 2: Yüksek Gerilim filmi oyuncuları kimler?

TETİKÇİ 2: YÜKSEK GERİLİM KONUSU

Chev, karanlık odaklarca esir alınmıştır. Ancak kendini tutsak tutanlardan tehlikeli bir şekilde kaçmayı sonunda başarır. Chev, tekrar bir kovalamacanın içine düşmüştür. Bu defa da karizmatik Meksika çete lideri El Huron'dan ve Çin Suç Örgütü'nün başı olan 100 yaşındaki Poon Dong'dan kaçmak zorundadır. Öte yandan Chev'in en büyük amacı, kalbini çalanlardan intikamını alma kaygısının sürmesidir. Hayatta kalmak için her şeyin yapılabildiği Los Angeles şehrinde tekrar heyecan dolu bir serüven başlar.

TETİKÇİ 2: YÜKSEK GERİLİM OYUNCULARI

Yönetmen Mark Neveldine, Brian Taylor

Senarist Mark Neveldine, Brian Taylor

Oyuncular: Jason Statham, Amy Smart, Clifton Collins Jr.

Orijinal adı Crank 2: High Voltage

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Tetikçi 2: Yüksek Gerilim filmi konusu nedir? Tetikçi 2: Yüksek Gerilim filmi oyuncuları kimler?
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