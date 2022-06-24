Tetikçi 2: Yüksek Gerilim filmi konusu nedir? Tetikçi 2: Yüksek Gerilim filmi oyuncuları kimler?

TETİKÇİ 2: YÜKSEK GERİLİM KONUSU

Chev, karanlık odaklarca esir alınmıştır. Ancak kendini tutsak tutanlardan tehlikeli bir şekilde kaçmayı sonunda başarır. Chev, tekrar bir kovalamacanın içine düşmüştür. Bu defa da karizmatik Meksika çete lideri El Huron'dan ve Çin Suç Örgütü'nün başı olan 100 yaşındaki Poon Dong'dan kaçmak zorundadır. Öte yandan Chev'in en büyük amacı, kalbini çalanlardan intikamını alma kaygısının sürmesidir. Hayatta kalmak için her şeyin yapılabildiği Los Angeles şehrinde tekrar heyecan dolu bir serüven başlar.