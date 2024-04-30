Tevbe Suresi 14. Ayet Okunuşu - Tevbe Suresi’nin 14. Ayeti Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Meali

Tevbe Sûresi, Müslümanlara ibadet ve günaha girmekten korunma ile ilgili bazı nasihatlerde bulunur. Müminler, Cenab-ı Hakk'a ibadet ederken olabildiğince samimi olmalı ve bunu gönülden yapmalıdır. Bu sûre, Allah'a yönelmek isteyenler için bir rehber niteliğindedir. Tevbe Suresi 14. ayet Türkçe okunuşu, anlamı, tefsiri ve meali, İslam'a düşman olan toplumlardan nasıl korunulacağından bahseder.

Tevbe Suresi 14. Ayet Okunuşu

Manevi fayda sağlamak ve huzur bulmak için düzenli olarak Kur'an-ı Kerim okumak gerekir. Sûrelerin sadece okunması yeterli değildir, aynı zamanda anlaşılmalı ve üzerinde düşünülmelidir. Tevbe Sûresi ise Kur'an'ın 9. sûresi olsa da indiriliş sırasına göre 113. sûredir. Toplamda 129 ayetten meydana gelir ve son iki âyeti dışındakiler Medine'de indirilmiştir. Tevbe Sûresi'nde genel olarak, savaş ve barış ile ilgili konular yer alır. Allah'a (c.c.) iman eden müminlerin, müşriklerin saldırılarından nasıl korunacağı ve onlarla yapılan antlaşmalara uyulması gerektiği öğretilir. Tevbe Suresi 14. âyet okunuşu ise şu şekildedir:

Kâtilûhum yu'ażżibhumu(A)llâhu bi-eydîkum veyuḣzihim veyensurkum 'aleyhim veyeşfi sudûra kavmin mu/minîn(e).

Tevbe Suresi 14. Ayet Arapça Yazılışı

Tevbe Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Tevbe Suresi 14. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Tevbe Sûresi'nin 14. ve 15. âyetlerinde, müminlerin düşmanlarıyla savaşması gerektiğinden bahsedilir. Cenab-ı Hakk'a ve ona iman edenlere düşman olanların, bu şekilde felakete uğratılacağından bahsedilir. Burada çıkarılacak sonuç ise Müslümanların cesur olması ve Allah'a (c.c.) baş kaldıranlara karşı acımasız olması gerektiğidir.

"Onlarla savaşın ki, Allah onları sizin elinizle cezalandırsın, onları rezil rüsvâ etsin, sizi onlara karşı başarılı kılsın, inananların yüreklerine su serpsin, kalplerindeki öfkeyi yatıştırsın. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir."