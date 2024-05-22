Tevbe Suresi 97. Ayet Okunuşu - Tevbe Suresi 97. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Tevbe Suresi Kur'an-ı Kerim'in dokuzuncu suresidir ve 129 ayetten oluşmaktadır. Tevbe Suresini detaylıca anlamak, surede geçen hükümleri kavrayabilmek için ayeti kerimelerin ayrıntıları öğrenilmelidir. Bu nedenlerden ötürü Tevbe Suresi ayetleri hakkında bilgi sahibi olmak için, Tevbe Suresi 97. Ayet Türkçe okunuşu, meali ve anlamı konularına değinmek gereklidir.

Tevbe Suresi 97. Ayet Okunuşu

Tevbe Suresinin 97. Ayeti kerimesinin okunuşu şu şekildedir;

''El-e'râbu eşeddu kufran venifâkan veecderu ellâ ya'lemû hudûde mâ enzela(A)llâhu 'alâ rasûlih(i)(k) va(A)llâhu 'alîmun hakîm(un)''

Tevbe Suresi 97. Ayet Arapça Yazılışı

Tevbe Suresi 97. Ayet Anlamı ve Meali

Tevbe Suresinin 97. Ayetinin Türkçe meali şöyledir;

''Bedevîler inkâr ve nifak bakımından daha ileri ve Allah'ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.''

Tevbe Suresi ayetleri son iki ayet dışında Medine hicret döneminin dokuzuncu senesinde nüzul etmiştir. Kur'an- Kerim sırası 9, iniş sırası ise 113'tür. Tevbe Suresinde iman, şirk ve nifak gibi özelliklere ait olan hükümler anlatılmaktadır. Toplam 129 ayetten oluşan Tevbe Suresinin 97. Ayetinde, o dönemin Arap ırkının çölde yaşayanları 'bedevi' olarak belirtilmiştir. Ayet, Bedevilerin şirk ve inkarda daha ısrarcı olduğundan, iman ve itaate yaklaşmamalarından bahsetmektedir.

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