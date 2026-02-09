Teybin arkasındaki zulada uyuşturucularla yakalandılar

İstanbul Emniyeti; Esenyurt İlçesi'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. F.A. (31), H.P. (26), O.A. (24), B.Ç. (22), S.C.T. (45) ve İ.Y.T. (45) isimi altı kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; üç bin 172 uyuşturucu hap, bir kilo 470 gram kimyasal madde, 392.3 gram Kokain maddesi, 107.5 gram Esrar maddesi, sekiz elektronik sigara, bir hassas terazi, 10 cep telefonu, 100 dolar, 100 euro ve 900 lira nakit para ele geçirildi. Bazı uyuşturucu maddeler bir aracın teybinin arkasında "Zula" olarak adlandırılan özel bölmede bulundu. "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen altı şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer üç kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.