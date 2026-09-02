Teyzesini katleden yeğene müebbet

Tekirdağ'da teyzesinin emanet ettiği arsayı satıp parasını kumarda kaybeden ve borcunu ödeyemeyeceğini anlayınca teyzesini öldürüp eşini yaralayan Ferdi Çalışır'ın müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Çorlu'da yaşayan Adiviye Özgür, yatırım amacıyla satın aldığı arsayı, yurt dışına çıkarken güvendiği yeğeni Ferdi Çalışır'ın üzerine devretti. Çalışır, arsayı satarak elde ettiği parayı kumarda kaybetti. Yaşananlardan habersiz olan talihsiz kadın, 10 Mart 2022'de tapunun yeniden kendi üzerine devredilmesi için yeğeninin evine gitti. Bir süre evde oturduktan sonra notere gitmek üzere hazırlanan ikilinin evden çıkacağı sırada Çalışır, eline aldığı bıçakla önce eşi Aynura Huseynova'yı sırtından yaraladı, aynı bıçakla teyzesi Adiviye Özgür'ü de defalarca bıçakladı, ardından teyzesinin üzerindeki para ve altınları alarak kaçtı.

"KAÇMAYI PLANLAMIŞTIM"

Yakalanarak Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Çalışır; "20-25 gün önce arsayı satmıştım. Parayı da şans oyunlarında oynayıp kaybettim. Tapuya gidip hiçbir işlem yapmadan kaçmayı planlamıştım" dedi. Mahkeme sanık Çalışır'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'eşe karşı silahla kasten yaralama' ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tarafların itirazı üzerine istinafta esastan reddedilerek Yargıtay'a taşınan dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi; olayın sanık tarafından kasten gerçekleştirildiğine karar vererek yerel mahkemenin verdiği cezayı hukuka uygun bularak onadı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör