Haberler Yaşam Haberleri Teyzesinin 1 milyon liralık altınlarını çalan yeğeni ve nişanlısı yakalandı
Giriş Tarihi: 1.10.2025 17:54 Son Güncelleme: 1.10.2025 18:41

Teyzesinin 1 milyon liralık altınlarını çalan yeğeni ve nişanlısı yakalandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde teyzesinin 1 milyon 250 bin lirasını çaldığı iddiasıyla yeğeni ve nişanlısı gözaltına alındı.

Faruk KÜÇÜK
Teyzesinin 1 milyon liralık altınlarını çalan yeğeni ve nişanlısı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde ikamet eden Ö.D. (40) yatak odasında sakladığı 1 milyon 250 lira değerindeki altınlarının yerinde olmadığını anlaması üzerine durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmalarda Ö.D'nin altınlarının yeğeni N.B. (18) ile nişanlısı K.A. (19) misafirliğe geldikten sonra kaybolduğunu belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, N.B'nin teyzesi mutfaktayken yatak odasına girdiğini ve altınları alarak nişanlısı K.A'ya verdiğini tespit etti.
N.B. ile altınları Diyarbakır'da bozdurduğunu ortaya çıkan nişanlısı K.A. ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Teyzesinin 1 milyon liralık altınlarını çalan yeğeni ve nişanlısı yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz