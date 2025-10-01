Teyzesinin 1 milyon liralık altınlarını çalan yeğeni ve nişanlısı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde ikamet eden Ö.D. (40) yatak odasında sakladığı 1 milyon 250 lira değerindeki altınlarının yerinde olmadığını anlaması üzerine durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmalarda Ö.D'nin altınlarının yeğeni N.B. (18) ile nişanlısı K.A. (19) misafirliğe geldikten sonra kaybolduğunu belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, N.B'nin teyzesi mutfaktayken yatak odasına girdiğini ve altınları alarak nişanlısı K.A'ya verdiğini tespit etti.

N.B. ile altınları Diyarbakır'da bozdurduğunu ortaya çıkan nişanlısı K.A. ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.