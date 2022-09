Teyzeye Doğum Günü Mesajı - Uzun, Kısa, Duygusal, Komik, Resimli Yeğenden Teyzeye Doğum Günü Mesajları k1

Özel günlerde karşı tarafı mutlu etmek için çeşitli yollara başvururuz. Kimi zaman küçük bir hediye almak bile, değerli gördüğünüz kişi için çok anlam dolu bir durumdur. Anne yarısı olarak anılan teyzelere için, onları özel günlerinde değerli hissettirecek farklı arayışlara gireriz. Bunlardan birisi olan doğum günü mesajları teyzeye, kendisini değerli kılmak için sıklıkla tercih edilir. Yeğenden teyzeye özel, farklı şekillerde doğum günü mesajı bulunur. Teyzeye doğum günü mesajı, uzun, kısa, duygusal, komik ve resimli yeğenden teyzeye doğum günü mesajları hakkında detaylar...

TEYZEYE DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Bizler için çok değerli olan, anneden sonra sıcak şefkatini eksik etmeyen teyzelerin doğum gününde, onları özel kılacak yöntemlere başvururuz. Teyzeye doğum günü mesajı yazmak veya söylemek isteyen kişiler için anlamlı sözler aşağıdaki gibidir;

Canım teyzeciğim iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Sağlık, başarı, aşk, mutluluk ve kısacası hak ettiğin her şey yeni yaşında seninle olsun.

Bugün de senin doğum günün teyzeciğim…Tıpkı senin yaptığın gibi ellerin her zaman avuçlarımda olacak. İyi ki benim teyzemsin, yeri geldiğinde arkadaşımsın, sırdaşımsın, suç ortağımsın. Kısacası sen her şeysin. NOT: ve ben dünyanın en mutlu yeğeni.

Herkesin bir teyzesi olmalı bu hayatta… Canı sıkkın olduğunda başını yaslayabileceği candan öte bir dost. Biricik teyzeciğim iyi ki doğdun…

Teyze bambaşka bir şeydir benim için. Bana sen öğrettin düştüğümde kalkmayı… Annem kadar sen de yanımdaydın. Candan öte biricik teyzem iyi ki varsın dilerim ki yeni yaşın sana tüm güzellikleri getirsin…

TEYZEYE DOĞUM GÜNÜNDE NE YAZILIR?

Saf ve temiz su gibisin teyze hayatımda olduğun için binlerce kez şükrediyorum iyi ki doğdun.

Evimizin güldüreni, neşesi. Hep bizimle ol bizi hiç bırakma teyzem. Sen bizim gökyüzümüzdeki güneşimiz, gecemizdeki yıldızımızsın. Sen bizim için çok özelsin teyzem doğum günün kutlu olsun.

Dünyaya gönderilmiş kanatsız melek doğum günün kutlu olsun.

Kalbinin güzelliği yüreğine vurmuş. Her şeyin tam bir iki kanadın eksik teyzem. Doğum günün kutlu olsun bir tanecik teyzem benim.

İYİ Kİ DOĞDUN TEYZE SÖZLERİ

Teyzeler yeğenlerini ayrı bir sevgi ile sever. Onların yoluna ışık olmayı severler. Sende bana mükemmel bir teyze oldun iyi ki doğdun.

Teyzeler yıldızlar gibidir onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Doğum günün kutlu olsun canım teyzem.

Yüzünde her zaman bir gülümseme olsun çünkü sana çok yakışıyor. Daha nice mutlu yıllara teyzeciğim.

Pastanın etrafında sevdiklerin, senin etrafında sevenlerin olsun teyzeciğim bugün senin günün iyi ki doğdun.