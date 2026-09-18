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Giriş Tarihi: 18.09.2026 16:48

TFF A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı! A Milli Takım aday kadrosunda kimler var, hangi isimler yok?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı kritik karşılaşmalar öncesinde aday kadrosunu duyurdu. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Bizim Çocuklar’ın açıklanan kadrosunda hem Süper Lig hem de Avrupa’da grafikeriyle öne çıkan isimler yer buldu. Peki, "A Milli Takım aday kadrosunda kimler var, kadroya yeni davet edilen isimler kimler?" İşte tam liste ve detaylar...

TFF A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı! A Milli Takım aday kadrosunda kimler var, hangi isimler yok?
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A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi mücadelesi öncesi heyecanla beklenen aday kadrosu TFF tarafından ilan edildi. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği listede, ligde sergiledikleri başarılı performansla dikkat çeken isimler yerini aldı. Böylece A Milli Takım aday kadrosu tam listesini ve milli maç takvimi ön plana çıktı.

TFF A MİLLÎ TAKIM'IN ADAY KADROSUNU AÇIKLADI!

A Millî Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadro belli oldu. Teknik heyetin tercihleri doğrultusunda kadroda dikkat çeken isimler yer aldı.

İLK KEZ DAVET EDİLENLER KİM OLDU?

Ay-yıldızlılarda, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve İlhan Fakılı, ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

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İŞTE A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Vincenzo Montella tarafından açıklanan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu şöyle:

KALECİLER: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik

ORTA SAHA: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan

FORVET: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

UEFA ULUSLAR LİGİ KADROSUNA DAHİL EDİLMEYEN FUTBOLCULAR KİMLER?

  • Çağlar Söyüncü
  • Kaan Ayhan
  • Mert Müldür (Sakatlık)
  • Kenan Yıldız (Sakatlık)
  • Hakan Çalhanoğlu (Sakatlık)
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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TFF A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı! A Milli Takım aday kadrosunda kimler var, hangi isimler yok?
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