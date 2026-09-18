TFF A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı! A Milli Takım aday kadrosunda kimler var, hangi isimler yok?

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi mücadelesi öncesi heyecanla beklenen aday kadrosu TFF tarafından ilan edildi. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği listede, ligde sergiledikleri başarılı performansla dikkat çeken isimler yerini aldı. Böylece A Milli Takım aday kadrosu tam listesini ve milli maç takvimi ön plana çıktı.
A Millî Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadro belli oldu. Teknik heyetin tercihleri doğrultusunda kadroda dikkat çeken isimler yer aldı.
Vincenzo Montella tarafından açıklanan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu şöyle:
KALECİLER: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik
ORTA SAHA: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan
FORVET: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün