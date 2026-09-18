TFF A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı! A Milli Takım aday kadrosunda kimler var, hangi isimler yok?

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi mücadelesi öncesi heyecanla beklenen aday kadrosu TFF tarafından ilan edildi. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği listede, ligde sergiledikleri başarılı performansla dikkat çeken isimler yerini aldı. Böylece A Milli Takım aday kadrosu tam listesini ve milli maç takvimi ön plana çıktı.