The Gaca takımı ödülle döndü

Yarışmaya Zonguldak Engelsiz Yaşam Merkezinde hazırlanan Gaca Gang takımından Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Esra Betül Berber ve Merve Sarsık, Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi'nden Hilal Aydın ve danışman öğretmenleri Kozlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Pınar Gümüş Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Hack Karadeniz Yarışması'nda üniversiteler ve bağımsız şirketlerinde bulunduğu 258 takım arasından yarı finale çıkmaya hak kazandılar.
Alınan bu ödül Zonguldak'ta memnuniyetle karşılandı.