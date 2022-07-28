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Giriş Tarihi: 28.7.2022 13:01 Son Güncelleme: 28.7.2022 13:14

The Gaca takımı ödülle döndü

Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç yarışları'na katılan Zonguldak Fen Lisesi, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi, Mehmet Çelikel Lisesi, Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kozlu Anadolu Lisesi, Sınav Koleji okullarının öğrencilerinden oluşan "The Gaca" takımı "Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülü" almaya hak kazandı. Alınan bu ödül Zonguldak'ta memnuniyetle karşılandı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
The Gaca takımı ödülle döndü

Yarışmaya Zonguldak Engelsiz Yaşam Merkezinde hazırlanan Gaca Gang takımından Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Esra Betül Berber ve Merve Sarsık, Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi'nden Hilal Aydın ve danışman öğretmenleri Kozlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Pınar Gümüş Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Hack Karadeniz Yarışması'nda üniversiteler ve bağımsız şirketlerinde bulunduğu 258 takım arasından yarı finale çıkmaya hak kazandılar.

Alınan bu ödül Zonguldak'ta memnuniyetle karşılandı.

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The Gaca takımı ödülle döndü
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